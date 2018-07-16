Almanya'dan çok sert ABD açıklaması: Artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'dan çok sert ABD açıklaması: Artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz
GeriDünya Almanya'dan çok sert ABD açıklaması: Artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
16.07.2018 - 18:57, Son Güncelleme:

Almanya'dan çok sert ABD açıklaması: Artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'dan çok sert ABD açıklaması: Artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beyaz Saray'a artık kayıtsız şartsız güvenemeyeceklerini söyledi.

Maas, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği’ni (AB) “düşman” olarak nitelemesinin ardından AB ülkelerine birliktelik gösterme çağrısında bulundu. 

"Beyaz Saray’a artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz." diyen Maas, ABD ile ortaklığı korumak için bu ortaklığa yeniden “ayar vermek” gerektiğini belirtti. 

Bunun da "öz güvenli ve egemen Avrupa" ile mümkün olacağını vurgulayan Maas, ABD Başkanı Trump’ın Twitter paylaşımları "absürt" ve sözlü saldırıları keskin olsa da Avrupa’nın bölünmemesi ve AB ülkelerin birbirine daha yakın olması gerektiğini kaydetti.

AVUSTURYA VE AB KOMİSYONUNDAN TRUMP'A TEPKİ
Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi ülkesinin "düşmanı" olarak tanımlamasına tepki göstererek, "Biz ABD'nin düşmanı değiliz, biz ABD'nin dostuyuz ve dost olarak muamele görmek istiyoruz. Yaptıklarımıza ilişkin değerlendirmeleri Twitter'dan öğrenmek istemiyoruz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında gayriresmi sanayi ve ticaret bakanları toplantısı yapıldı. 

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Schramböck, AB Komisyonu Dijital İç Pazardan sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ve AB İç Pazar, Sanayi ve Yatırım Komiseri Elzbieta Biennkowska gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Schramböck, ülkesinin dönem başkanlığında dünya pazarında rekabet gücü olan ve sanayi alanında Avrupa'yı daha ileriye taşıyacak sanayi politikaları üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. 

Avusturya'nın AB Dönem başkanlığında "Koruyan Avrupa" sloganını seçtiklerine işaret eden Schramböck, dijitalleşme ile Avrupa'daki refah ve endüstriyel gelişmeyi koruyarak geliştirmek istediklerini bildirdi. 

"YAPAY ZEKA DESTEKLENMELİ"
Schramböck, 2018 sonrası sanayinin Avrupa ve Avusturya için "dijitalleşme, yenilik ve beceri" olduğunu dile getirerek, sanayi alanında "yapay zekanın" önemine dikkati çekti. 

Yapay zekanın üretimi artırmasının yanı sıra yeni iş imkanları doğurduğunu ifade eden Schramböck, "Avrupa genelinde çalışanların yüzde 37'si dijital alanda yetersiz. Dijital yeterlilik ve yapay zeka alanındaki çalışmaları güçlü bir şekilde desteklememiz gerekiyor." dedi. 

"BİZ ABD'NİN DOSTUYUZ"
Bakan Schramböck, ABD Başkanı Trump'ın AB'yi ABD'nin düşmanı olarak tanımlamasına ilişkin soru üzerine, "Biz ABD'nin düşmanı değiliz, biz ABD'nin dostuyuz ve dost olarak muamele görmek istiyoruz. Yaptıklarımıza ilişkin değerlendirmeleri Twitter'dan öğrenmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 

AB Komisyonu Dijital İç Pazardan sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip de endüstriyel üretimde robot ve yapay zekanın yüzde 25 oranında etkin bir rol oynadığına işaret ederek, Asya ve ABD'ye oranla Avrupa'nın yapay zeka alanında yaptığı yatırımların yetersiz olduğunu söyledi. 

Çin ve ABD ile Avrupa'nın rekabet edebilmesi için birlik üyesi ülkelerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ansip, "Bu alanın kesinlikle ciddiye alınması gerekiyor. Bu nedenle AB Komisyonu olarak yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapılması önerisinde bulunduk." dedi. 

Ansip, Trump'ın "düşman" açıklamasına ilişkin olarak da her zaman liberal ekonomiden yana olduğunu, korumacı ekonominin ülkeleri ileriye taşımadığını söyledi. Ansip, "Bizi diğer ülkelerden ayıran yapay bariyerler oluşturmadan ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

"GERÇEK BİR DOSTU DÜŞMAN OLARAK TANIMLAMAK SEVİMSİZ"
AB İç Pazar, Sanayi ve Yatırım Komiseri Elzbieta Biennkowska da AB'nin korumacı bir ekonomik blok olmayacağını, her zaman liberal pazardan yana olduğunu belirterek, "Rüzgar eken fırtına biçer. Bizler rüzgar eken taraf değiliz ancak fırtınaya karşı da reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Tamamen gerçek bir dostu düşman olarak tanımlamak gerçekten sevimsiz bir durum, buna karşı sağduyulu bir şekilde hareket edeceğiz." dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya'dan çok sert ABD açıklaması: Artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz

Son dakika... Tarihi zirve sonrası açıklama yapıldı

Başörtülü şoförün kullandığı otobüse aşırı sağcılar saldırdı

Tarihi görüşme sona erdi