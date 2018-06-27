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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
27.06.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Almanya'dan çok ilginç 'Erdoğan' yorumu

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Almanya'dan çok ilginç 'Erdoğan' yorumu

SPD eski lideri Schulz, Almanya'da Erdoğan'a desteğin arkasında, ülkede yaşanan ayrımcılık tecrübelerinin yattığını söyledi. Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiği ve Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere gurur hissi verdiği yorumunda bulundu. 

Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Martin Schulz, Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Almanya'daki oyların yüzde 64.7'sini almıştı. 

"ERDOĞAN GURUR HİSSİ VERİYOR"

Düsseldorf'ta çıkan Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararkan yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi. Schulz, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti. 

ERDOĞAN'IN ALMANYA'DAKİ OY ORANI YÜZDE 64,7 OLDU

Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64,7'sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti oldu.

 

 

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