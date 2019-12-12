Almanya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi.

Maas, "Avrupa'nın enerji politikasına, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Avrupa'da karar verilir. Dış müdahaleleri ve yaptırımları temelden reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA. Eingriffe von außen und Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung lehnen wir grundsätzlich ab. https://t.co/vx9teDdh6l — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) December 12, 2019

PROJEYE KATILACAK FİRMALARA YAPTIRIM

ABD'de hazırlanan ve gelecek hafta Senatoda görüşülecek yasa tasarısına göre, Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

Tasarıda, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin iptali ile şirketlerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması isteniyor.

Kuzey Akım 2 projesiyle Rus gazının Almanya'ya taşınması hedefleniyor. Baltık Denizi'nin altından geçecek iki doğal gaz hattıyla yılda 55 milyar metreküp doğal gazın Almanya'ya taşınması planlanıyor.