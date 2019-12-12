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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.12.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Almanya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

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Almanya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım getirmeye hazırlanması, ülkede tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi.

Maas, "Avrupa'nın enerji politikasına, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Avrupa'da karar verilir. Dış müdahaleleri ve yaptırımları temelden reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PROJEYE KATILACAK FİRMALARA YAPTIRIM

ABD'de hazırlanan ve gelecek hafta Senatoda görüşülecek yasa tasarısına göre, Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

Tasarıda, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin iptali ile şirketlerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması isteniyor.

Kuzey Akım 2 projesiyle Rus gazının Almanya'ya taşınması hedefleniyor. Baltık Denizi'nin altından geçecek iki doğal gaz hattıyla yılda 55 milyar metreküp doğal gazın Almanya'ya taşınması planlanıyor.

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