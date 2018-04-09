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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.04.2018 - 07:30, Son Güncelleme:

Almanya’daki saldırıda ‘terör’ bağlantısı bulunamadı

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Almanya’daki saldırıda ‘terör’ bağlantısı bulunamadı

Almanya'nın Münster şehrinde yaşanan araçlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine Münster şehrinde meydana gelen araçlı saldırı sonrasında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ve eyalet Başbakanı Armin Laschet şehri ziyaret ederek, olayın yaşandığı alana çiçek bıraktı ve şehrin taziye defterini imzaladı. Ziyaret esnasında açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise yaptığı konuşmada güvenlik önlemlerinin arttırılması vurgusu yaptı. Laschet, “İnsanlar kafelerde otururken mutlak güvenlik elde edilemez. Aynı zamanda hayatımızı güvenlik önlemleri ile kısıtlayamayız. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Almanya’daki saldırıda ‘terör’ bağlantısı bulunamadı

Saldırı sonrasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Binali Yıldırım saldırıyı kınadı ve taziye mesajı yayınladı.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye, Münster şehrindeki saldırı sonrası taziye mesajı yayınladı. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

“Almanya'nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya’ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi.

Olaydan sonra intihar eden saldırganın, 1 Mayıs 1969’da Sauerland’daki Olsberg’de doğan ve Münster yakınında yaşayan Jens R. isimli bir Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırıda, 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş ve 6’sı ağır 20 kişi de yaralanmıştı.

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