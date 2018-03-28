Almanya’daki cami saldırıları belirsizliğini koruyor
Almanya’da 2018 yılı başından bu yana Türk camileri ve kuruluşlarına saldırılar ürkütücü oranda arttı. Almanya bu saldırıları henüz aydınlığa kavuşturamadı.
ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada, aşırılara, şiddete, camilere saldırılara karşı sıfır hoşgörü göstereceğini vurguladı. Almanya’da yılbaşından bu yana Türk camilerine yapılan saldırılar artarak ve devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, hükümetin basın toplantısında gelen bir soruya karşılık, güvenliğin ve saldırıları aydınlığa kavuşturmanın eyaletlerin yetkisinde olduğunu belirterek, ellerinde kaç saldırının çözüldüğü konusunda net bir sayı olmadığını söyledi.
GERİ DÖNEN PKK’LI ENDİŞESİ
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, Almanya’dan Suriye ve Irak’a 980 civarında kişinin gittiğini ve bunlardan 100’ünün çatışmalara katıldığını açıkladı. Bunlardan kaçının PKK ve YPG’ye katıldığı konusunda bir ayrım yapmadıklarını belirten Sözcü Dimroth, savaş bölgelerinden Almanya’ya geri dönen PKK millitanlarını, DEAŞ militanları gibi yakından izlediklerini belirterek şöyle dedi: “Bunu çok dikkatle izliyoruz. Almanya ve Avrupa’ya geri dönüşlerde önemli bir artış yok. Ama biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Kimin hangi tarafta çatışmalara katıldığı konusunda bir ayrım yapmıyoruz. Belirli bir radikalleşme her zaman için büyük tehlike. Buna karşı birçok tedbir alındı. Çifte vatandaş olanların Alman vatandaşlığını kaybedeceği yeni koalisyon sözleşmesinde de yer alıyor.”
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