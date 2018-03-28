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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BERLİN
28.03.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Almanya’daki cami saldırıları belirsizliğini koruyor

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Almanya’daki cami saldırıları belirsizliğini koruyor

Almanya’da 2018 yılı başından bu yana Türk camileri ve kuruluşlarına saldırılar ürkütücü oranda arttı. Almanya bu saldırıları henüz aydınlığa kavuşturamadı.

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada, aşırılara, şiddete, camilere saldırılara karşı sıfır hoşgörü göstereceğini vurguladı. Almanya’da yılbaşından bu yana Türk camilerine yapılan saldırılar artarak ve devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, hükümetin basın toplantısında gelen bir soruya karşılık, güvenliğin ve saldırıları aydınlığa kavuşturmanın eyaletlerin yetkisinde olduğunu belirterek, ellerinde kaç saldırının çözüldüğü konusunda net bir sayı olmadığını söyledi.

GERİ DÖNEN PKK’LI ENDİŞESİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, Almanya’dan Suriye ve Irak’a 980 civarında kişinin gittiğini ve bunlardan 100’ünün çatışmalara katıldığını açıkladı. Bunlardan kaçının PKK ve YPG’ye katıldığı konusunda bir ayrım yapmadıklarını belirten Sözcü Dimroth, savaş bölgelerinden Almanya’ya geri dönen PKK millitanlarını, DEAŞ militanları gibi yakından izlediklerini belirterek şöyle dedi: “Bunu çok dikkatle izliyoruz. Almanya ve Avrupa’ya geri dönüşlerde önemli bir artış yok. Ama biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Kimin hangi tarafta çatışmalara katıldığı konusunda bir ayrım yapmıyoruz. Belirli bir radikalleşme her zaman için büyük tehlike. Buna karşı birçok tedbir alındı. Çifte vatandaş olanların Alman vatandaşlığını kaybedeceği yeni koalisyon sözleşmesinde de yer alıyor.”

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