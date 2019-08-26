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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
26.08.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Almanya’da yaşayan yabancılar arasında Türkler ilk sırada

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Almanya’da yaşayan yabancılar arasında Türkler ilk sırada

Alman Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, 10 milyon 920 bine yabancının yaşadığı ülkede 1 milyon 493 bin sayısı ile Türkler ilk sırada yer aldı.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede yaşayan yabancı sayısı 10 milyon 920 bine ulaştı. Ülkede yaşayan yabancıların son on yılda yüzde 62 oranında arttığı, 83 milyon olan Almanya'nın nüfusunun 20 milyon 800 bin kişinin göçmen kökenli geçmişe sahip olduğu belirtildi.

Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilerin 4 milyon 300 bin kişisinin AB ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilerken, ülkede yaşayan yabancı kökenli milletlerin başında 1 milyon 493 bin sayısı ile Türklerin ilk sırayı aldığı ifade edildi.

Yabancıların ülkede kalma sürelerine göre de ortalama 28.8 yıl ile yine Türkler ilk sırada yer aldı. Türk olarak kayıtlı bulunan vatandaşların sayısına Alman vatandaşlığına geçen veya doğumda Alman vatandaşlık hakkı bulanan Türk kökenliler dahil edilmedi. Alman vatandaşlığına geçenlerle birlikte Almanya’da yaşayan Türklerin sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Alman Yabancılar Kayıt Merkezi'nin (ARZ) verilerine görü ülkede yaşayan 10 milyon 920 bin yabancının ilk sırasını Türkler alırken, ikinci sırada 783 binle Polonyalılar, üçüncü sırada 638 binle Suriyeliler, dördüncü sırada 611 bin ile İtalyanlar, beşinci sırada 534 bin ile Romanyalılar, altıncı sırada 348 bin Yunanlar, yedinci sırada 333 bin ile Hırvatlar, sekizinci sırada 263 bin Bulgarlar, dokuzuncu sırada 253 bin Afganlar, onuncu sırada 245 binle Ruslar, on birinci sırada 227 bin Iraklılar yer aldı.

Alman Federal İstatistik Dairesi yabancı sayısı olarak kayıtlarda bulunanların ülkeye iltica etmiş, işlemleri devam eden veya mülteci olarak gelenlerin bu sayılara ilave edilmediğini duyurdu.

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