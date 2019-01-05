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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
05.01.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Almanya'da veri hırsızlığı skandalı büyüyor

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Almanya'da veri hırsızlığı skandalı büyüyor

Almanya'da Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi'nin, siyasetçilerin ve tanınmış kişilerin kişisel bilgilerinin sosyal medyadan paylaşılmasından aralıktan beri haberdar olduğu ortaya çıktı.

Bazı ünlü kişilerin bilgilerinin paylaşımına aralıkta başlandığını, 20 Aralık'tan itibaren de bazı siyasi partilerin temsilcilerinin bilgilerinin paylaşıldığını aktaran Schönbohm, "Biz erkenden aralık ayında etkilenen milletvekilleriyle teker teker görüştük. Karşı önlemler de aldık." ifadesini kullandı.

Bu bağlamda özel ekiplerle saldırıdan etkilenen kişilere yardımcı olduklarını anlatan Schönbohm, ancak kapsamlı bilgilerin paylaşımının perşembe akşamı yapıldığını dile getirdi.

Federal Kriminal Dairesi (BKA) milletvekillerine yazdığı mektupta, kurumun olaydan perşembe gecesi haberdar olduğunu bildirdi.

"BSI'NIN KONUYU HAFTALAR ÖNCESİNDEN BİLDİĞİ ORTAYA ÇIKARSA BU KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubunun İçişleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, BSI'nın edindiği bilgileri paylaşmamasını eleştirerek "BSI'nın konuyu haftalar öncesinden bildiği ve diğer güvenlik birimlerini haberdar etmediği ortaya çıkarsa bu, kabul edilemez bir olaydır." diye konuştu.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch da BSI tarafından parti ve meclis grubu başkanlarının da bilgilendirilmemelerini eleştirerek, "Gizlenecek bir şey mi var?" dedi.

Yeşiller Partisi, milletvekillerinin kişisel bilgilerinin internet üzerinden paylaşıldığı gerekçesiyle kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da dün, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin bir Twitter hesabından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Çalınan ve sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlaşmalar gibi kişisel bilgiler yer aldı. Bilgilerin nasıl ele geçirildiği konusunda güvenlik birimleri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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