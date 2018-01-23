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    Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 17:22 | Son Güncelleme:

    Almanya'nın Philippsburg kentinde küçük bir uçak ile helikopterin çarpıştığı aktarıldı. Bild gazetesinin aktardığına göre, olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

    Alman polisi olayda daha fazla can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. 

    Havada yaşanan kazaya karışan helikopterin Alman hava kurtarma ekiplerine bağlı olduğu ifade edildi. 

    Almanyada uçak ve helikopter çarpıştı

    Uçakların nasıl çarpıştığı ise henüz bilinmezken, Rheinhausen ve Erlichsee arasında gerçekleşen kazaya ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 


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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , son haber
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