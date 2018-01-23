Almanya'da uçak ve helikopter çarpıştı

Alman polisi olayda daha fazla can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Havada yaşanan kazaya karışan helikopterin Alman hava kurtarma ekiplerine bağlı olduğu ifade edildi.

Uçakların nasıl çarpıştığı ise henüz bilinmezken, Rheinhausen ve Erlichsee arasında gerçekleşen kazaya ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...