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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW
28.11.2018 - 07:57, Son Güncelleme:

Almanya'da Türkler'i hedef alan çirkin kampanya

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Almanya'da Türkler'i hedef alan çirkin kampanya

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacıların geri dönmesini teşvik etmek için başlattığı kampanya tepki çekti. Bakanlık, ülkesine geri dönenlerin bir yıl boyunca ikamet masraflarını karşılama taahhüdünde bulundu.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacıların geri dönmesini teşvik etmek için başlattığı kampanya tepki çekti. Bakanlık, ülkesine geri dönenlerin bir yıl boyunca ikamet masraflarını karşılama taahhüdünde bulundu.

Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı, mültecilerin ülkelerine geri dönmesini teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya için bir afiş hazırlayan Bakanlık, aralık ayının sonuna kadar ülkelerine geri dönenlerin bir yıllık kira giderlerinin karşılanmasını taahhüt etti. "Senin ülken! Senin geleceğin! Şimdi! - Gönüllü geri dönüş” başlıklı afişte, "31 Aralık 2018'e kadar on iki aya kadar ek olarak ikamet masraflarının karşılanmasını garantileyin” ifadeleri yer aldı. Afişte, Rusya, Türkiye, Irak, Hindistan, Lübnan, Afganistan gibi ülkelerin bayraklarının bulunduğu bir motife de yer verildi.

Yedi dildeki afiş Federal Göçmen Mülteci Dairesi'nin (BAMF) internet sitesinde de yer aldı. Afiş aynı zamanda Almanya'nın çeşitli yerlerinde tren garları gibi kamuya açık alanlardaki reklam panolarına asıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, kampanya bakanlığa yarım milyon euroya mal oldu.

KAMPANYAYA TEPKİLER

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'nın bu kampanyası tepkiyle karşılandı. Mültecilere yardım örgütü Pro Asyl'in hukuk birimi başkanı Bernd Mesovic, afişin "zevksiz” ve "yaz sonu ve kış sonu indirimlerinin toplamı” gibi olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu üyesi Sven Giegold da "İnsanların kaderleri otomobiller, banka hesapları ve cep telefonu kontratları gibi görülüyor. Geri dönüş bir ürün değildir'” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yeşiller'in federal meclis grup başkan yardımcısı Konstantin von Notz ise "Federal İçişleri Bakanlığı'nın son kampanyası kış sezon sonu indirimlerini çağrıştırıyor” dedi.

Kampanyaya sosyal medyada da sert tepkiler geldi. Bir kullanıcı, Twitter hesabı üzerinden kampanyayı "iğrenç” olarak nitelendirdi.

Diğer bir Twitter kullanıcısı ise İngilizce paylaştığı Twitter mesajında, "İçişleri Bakanlığı'nın bu sinik kampanyası beni Almanya'ya dönmeme konusunda ciddi olarak düşündürüyor” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAVUNMA

Tepkiler üzerine Twitter'den açıklama yapan Federal İçişleri Bakanlığı, kampanyayı savundu. Bakanlık, kampanyanın "Almanya'da kalma perspektifi olmayan kişilere yönelik” olduğunu açıkladı.

Almanya'da ülkelerine geri dönmek isteyen yabancıların desteklendiği program 2017 yılının sonundan bu yana uygulanıyor. Ancak Bakanlık ilk kez bu kampanya ile "bonus ödemesini” hayata geçirdi. Taz gazetesinin haberine göre, bir kişi için 1000 euro, bir aile için ise azami 3 bin euro ödeme yapılması öngörülüyor.

Almanya'da 2017 yılında geri dönüş programından yaklaşık 29 bin kişinin faydalandığı tahmin ediliyor. 2018'in ekim ayına kadar ise söz konusu programdan faydalananların sayısı 14 bin dolayında. Veriler devlet desteğine rağmen, programın fazla rağbet görmediğine işaret ediyor.

SINIR DIŞILARIN HIZLANDIRILMASI PLANI

Öte yandan Federal İçişleri Bakanlığı'nın sığınma başvurusu reddedilenlerin ülkelerine daha hızlı geri gönderilmesini öngören önerilerin hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada, önlemlerin sığınma başvurusu yapan kişilerin başvurudan sorumlu AB ülkesine "daha hızlı ve daha kolay” şekilde gönderilmesini hedeflediği belirtildi.

 

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