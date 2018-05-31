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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.05.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Almanya'da teröre karşı gelen Türk'e polis şiddeti

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Almanya'da teröre karşı gelen Türk'e polis şiddeti

Almanya'nın Solingen kentinde gösteri yapan PKK terör örgütü yandaşlarına tepki gösteren Hakan Canik, polis tarafından şiddete uğrayıp darp edildi.

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  • Alman polisinden skandal muamele
  • Alman polisinden skandal muamele
  • Alman polisinden skandal muamele
  • Alman polisinden skandal muamele
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Solingen katliamının 25. yılını anma etkinliklerine katıldıktan sonra eve dönerken polis şiddetine uğrayan 44 yaşındaki Canik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darp raporu aldığını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yaşadığı şiddet sonrası kıyafeti parçalanan, saati ve telefonu kırılan Canik, Alman devletinin terör örgütü yandaşlarını korumasını kabul edemediğini dile getirerek, teröre desteğe ses çıkarmayan polisin kendisine uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

"TEPKİSİZ KALAMADIM"

Canik, terör örgütü yandaşlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine asılsız söylemlerde bulunup slogan atmalarına tepkisiz kalamadığını söyledi.

Yaşadığı polis şiddetini anlatan Canik, şunları kaydetti: "Terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdim. El işareti yaptılar, bende karşılık olarak bozkurt işareti yaptım. Polisler koşarak geldi ve kaba şekilde bana buradan uzaklaşmamı söylediler. Yasaklı PKK ve Apo posterlerinin olduğunu söyledim ve tepki gösterdim. Tam sırtımı dönüp gidecektim ki kısa boylu bir polis arkamdan gelip beni itti ve diğer arkadaşları da ona yardım etti. Ben polislere tepki gösterdim ve hemen çoğalıp beni yere bastırdılar. Ben de olay daha fazla büyümesin diye bıraktım, istesem kendimi daha fazla savunabilirdim.

'Durun' dememe rağmen sırtıma, ayağıma bastırdılar. 'Hava alamıyorum, astım hastasıyım' dememe rağmen dinlemediler, kafamı yere vurdular. Elimi bantla sıkıca bağladılar. Arabanın arkasına götürdüler. Araba çalışıyordu ve gazını bana uzun süre koklattılar. Hava alamıyorum dememe rağmen dinlemedikleri gibi benimle dalga geçtiler."

Üç yıl önce Solingen Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve halen Almanya Yenilik ve Adalet Birliği Partisinde (BİG) görev alan Canik, yaşadığı bu olayın peşini bırakmayacağının ve hukuki açıdan sonuna kadar hakkını arayacağının altını çizdi.

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