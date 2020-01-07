Almanya’da polis Mehmet’i vurdu

Buğlu’nun tekbir getirerek polislere saldırmak istediği ve dur ihtarına uymadığı öne sürüldü.

Gelsenkirchen kentinde pazar akşamı saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda polis kurşunuyla yaşamını yitiren kişinin 2 Şubat 1982 Bingöl Kiğı doğumlu Mehmet Buğlu olduğu öğrenildi. Buğlu'nun kendisinden 8 yaş büyük ağabeyi Ahmet Buğlu ile Saksonya eyaletinde kayıtlı olduğu da edinilen bilgiler arasında. Bekâr olan Buğlu'nun polise saldırmak istediği için öldürüldüğü öne sürüldü.

VURAN POLİS 23 YAŞINDA

Polis Sözcüsü Christopher Grauwinkel olayla ilgili “İki polis memuru devriye arabasıyla karakolun önünde beklediği sırada önlerinden geçen bir kişi aniden elindeki sopayla polis arabasına vurmaya başladı. İki polis saldırgana dur ihtarında bulundu. Saldırgan dur ihtarına uymak yerine sopa bulunan elini havaya kaldırarak bu kez memurlara saldırdı” açıklamasını yaptı. Hürriyet’e konuşan bir polis yetkilisi ise ölen kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı bilgisini verdi. Alman Bild gazetesi, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın polislere saldırmak isterken tekbir getirdiğini yazdı.