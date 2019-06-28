‘Almanya’da PKK geriliyor’
ALMAN iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 2018 raporuna göre, terör örgütü PKK’nın Almanya’daki eylemlerine katılım önceki yıllara göre oldukça zayıfladı.
Başkent Berlin’de Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile İstihbarat Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang’ın açıkladığı rapora göre PKK’nın yandaşlarını mobilize etme gücü hâlâ yüksek. Buna karşın önceki yıllara kıyasla PKK eylemlerine katılımda önemli bir gerileme gözleniyor. Buna göre, terör örgütü PKK’nın geçen yıl Dinslaken’de yapılan gösterisine 25 bin kişinin katılımını beklemesine rağmen sadece 3 bin 500 katılımcı etkinliğe geldi.
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