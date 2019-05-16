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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
16.05.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Almanya'da peş peşe bulunan 5 ceset, Orta Çağ tipi bir tarikatı işaret ediyor

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Almanya'da peş peşe bulunan 5 ceset, Orta Çağ tipi bir tarikatı işaret ediyor

Almanya'da bir otel odasında cansız halde bulunan üç kişinin ölümlerinin arkasında, Orta Çağ adetlerini uygulayan tarikat benzeri oluşum bulunduğu düşünülüyor.

Olay, Torsten W. isimli bir adam ile iki kadının daha Bavyera'da bir otel odasında ölü bulunması ile ortaya çıktı.

Tarikatın lideri olduğu değerlendirilen 53 yaşındaki Torsten W. ile 33 yaşındaki Kerstin E. isimli kadın, arbalet oklarıyla öldürülmüşlerdi ve odadaki yatakta el ele yatıyorlardı.

Aynı odadaki bir diğer cansız beden ise Farina C. isimli kadına aitti. O da boynundan okla vurulmuştu.

Odada Torsten W. ve Kerstin E.'ye ait vasiyetler de bulundu.

Alman polisinin değerlendirmesine göre, Farina C. isimli kadın, istekleri doğrultusunda yataktaki çifti öldürdükten sonra intihar etti.

Polis, bu ölümleri, Almanya'nın Wittingen kentindeki iki ölümle daha ilişkilendiriliyor.

Alman polisi, Pazartesi günü Farina C. isimli kadının yaşadığı evde, 35 ve 19 yaşlarında iki kadının cansız bedenlerini bulmuştu.

KADINLARI "EFENDİLERİ GİBİ" YÖNETİYOR

Olayla ilgili Alman medyasında yer alan haberlerde, Torsten W. isimli adamın kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.

53 yaşındaki adamın, fiziksel güç ve psikolojik yönlendirme ile kadınları tarikat lideri gibi yönettiği ifade ediliyor.

Alman RTL televizyonunun haberinde, "Polis, grubun, Ortaçağ adetlerine göre hareket eden bir seks çemberinin üyeleri olduğunu, Torsten W.'nin de tarikatın gurusu olduğunu değerlendiriyor" ifadesi yer alıyor.

Bild'in haberinde ise 53 yaşındaki adamın tüm kadınlarla ilişkisi olduğu, onları "efendileri gibi" yönettiği belirtiliyor.

Polis, Wittingen kentindeki ölümlerin sebebi ile ilgili henüz net bir bilgi edinilmediğini de açıkladı.

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