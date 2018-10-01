Almanya’da Neonazi hücreye baskın
Almanya’da Federal Başsavcı Peter Frank’ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde pazartesi sabahı Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde çok sayıda eve baskınlar yapıldı.
Operasyonda Chemnitz çevresinde silahlı örgütlenen ‘Revolution Chemnitz’ (Chemnitz Devrimi) ırkçı örgütünün üyeleri Sten E. (28), Martin H. (29), Marcel W. (30), Sven W. (27), Hardy Christopher W. (28) ve Tom W. (30) tutuklandı. Örgütün hedefinde yabancılar ve siyasiler olduğu belirtiliyor. Yakalanan Neonazilerin, iki Almanya’nın birleşme kutlamalarının yapılacağı 3 Ekim’de silahlı eylem hazırlığında olduğu da edinilen bilgiler arasında.
NSU örgütünü hatırlattı
‘Revolution Chemnitz’ örgütünün silah edinme planı akıllara ‘yeni NSU örgütü mü doğuyor’ sorusunu getirdi. Hatırlanacağı üzere Chemnitz ve Zwickau kentlerini kendisine üs olarak seçen NSU çetesi üyeleri, 2000 ile 2007 yılları arasında sekizi Türk, biri Yunanlı ve bir de kadın polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldürmüştü. Silahlı eylem hazırlığında olan altı şüphelinin polisteki kayıtlarının kabarık olduğu da öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle