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    Almanya’da miniklerden ‘Geleceğe Mektup’ projesi

    AA
    25.01.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Leverkusen kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi’nde düzenlenen ‘Geleceğe Mektup’ isimli proje miniklerden ilgi gördü.

    ÇOCUKLAR, proje çerçevesinde kariyer hedeflerini belirleyip kendi el yazılarıyla yazdıkları mektupları, gelecekte alıp okumak üzere özel olarak oluşturulan dolaba bıraktı. Caminin din görevlileri İbrahim Alınmaz ve Ömer Karabıyık, projeyle çocukların geleceğe yönelik hedef belirlemelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. 

    Almanya’da miniklerden ‘Geleceğe Mektup’ projesi

    Karabıyık, “Belki 30, belki 50 yıl sonra bu çocuklar camiye tekrar geldiklerinde kendi kalemiyle yazdıkları mektupları açarak, vermiş oldukları sözü tutup tutamadıklarını görecekler. Kim bilir, belki de kendi çocuklarına göstererek nesilden nesle bu güzel düşünceyi devam ettirecekler” dedi.
    Din görevlisi Alınmaz da mektubun sonunda, “Belirlemiş olduğum hedefe ulaşacağıma hocalarımın şahitliğinde söz veriyorum” ifadesini kullanan çocukların, eğitim ve kariyer yaşamlarını bu sorumluluk bilinciyle inşa edecek olmalarının hem ebeveynleri hem de kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

    Etiketler: ALMANYA , Ditib , mektup , avrupadan haberler
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