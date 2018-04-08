Almanya’da minibüs dehşeti
Almanya’nın Münster kentinde dün bir minibüs kalabalığın içine daldı. Olayın ardından saldırgan aracın içinde intihar etti. Saldırganla birlikte 3 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
ALMANYA’nın Münster kent merkezinde, dün öğle saatlerinde transporter tipi bir minibüs kafeteryada oturanların arasına daldı. Aracın sürücüsü, olayın ardından minibüsün içinde intihar etti. Almanya İçişleri Bakanlığı, olayda saldırgan dahil 3 kişinin öldüğünü, 6’sı ağır 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, araçta şüpheli bir çanta ve içinde patlayıcı madde bulunabileceği endişesiyle kentin ünlü meydanı Kiepenkerl’i boşaltıp kordon altına aldı.
SALDIRGANIN EVİNE BASKIN
Bazı görgü tanıklarının minibüsten iki kişinin inip kaçtığı yönündeki ifadeleri üzerine, polis helikopterle kentin üzerinde arama yaptı. Münster polisinin çalışmalarına terörle mücadele ekipleri de katıldı. Alman basını, saldırganın ‘psikolojik sorunlar’ yaşayan bir Alman vatandaşı olduğunu yazdı. Adı Jens R. olarak belirtilen 48 yaşındaki saldırganın olaydan kısa bir süre önce intihar girişiminde bulunduğu ve sağcı gruplarla da ilişkisi olduğu bildirildi. Minibüsün saldırganın üzerine kayıtlı olduğu ve polisin saldırganın evinde patlayıcı madde araması yaptığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Herbet Reuel, terör bağlantısının araştırıldığını açıkladı ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
STOCKHOLM’ÜN YILDÖNÜMÜ
AB ve NATO, saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı. Almanya hükümeti adına Twitter hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, olay ilişkin “Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla” dedi. Olayın geçen yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşanan terör saldırısıyla aynı güne denk gelmesi dikkat çekti. Stockholm’deki terör saldırısında bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi ölmüştü.
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