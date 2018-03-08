Almanya’da milli marş tartışması

8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle bakanlıktaki kadın meslektaşlarına bir mesaj gönderen Rose-Möhring, “Neden milli marşımızı değiştirmeyelim? ‘Baba Vatan’ yerine ‘Yurt Vatan’ demeyelim” sorusunu ortaya attı. Rose-Möhring mesajında ayrıca milli marşta geçen ‘kardeşçe’ kelimesinde erkek kardeşin kastedildiğini ve bunun yerine ‘cesurca’ kelimesinin kullanılmasının daha iyi olacağını dile getiriyordu. Alman milli marşının sözlerinin değişmesine karar verme yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier de Başbakan Angela Merkel de marşın şimdiki halinin değiştirilmesine gerek olmadığı yönünde görüş açıkladı.