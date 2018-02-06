Almanya’da metal işçileri kazandı

AYLARDIR süren görüşmelerde taraflar maaş artışı ve çalışma süreleri konusunda anlaşamıyordu. IG Metall Sendikası yüzde 6 oranında maaşlara zam ve haftalık çalışma sürelerinin de 28 saate indirilmesini talep ederken, işveren bu isteği kabul etmiyordu. İşverenin katı tutumu karşısında kararlılığını göstermek amacıyla IG Metall Sendikası'nın çağrısı üzerine yüz binlerce çalışan günlerce uyarı grevi yapmıştı.

Pazartesi gecesi son kez toplu sözleşme masasına oturan taraflar, gece yarısına doğru uzlaşmaya vardı. Buna göre nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere çalışanların ücretlerine yüzde 4.3 zam yapılacak. Ayrıca her çalışan bu yılın ocak, şubat ve mart ayları için 100’er euro fazladan alacak. 2019 yılında ise çalışanlara 400 euro ek ödeme yapılacak. Haftalık çalışma saatleri de iki yıl içinde kademeli olarak 28’e indirilecek. Sözleşme 31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacak.