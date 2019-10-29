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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’da merkez partilere ağır darbe

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Almanya’da merkez partilere ağır darbe

ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de eyalet seçimlerinde merkez partiler tarihi oy kaybına uğrarken, aşırı sol ve aşırı sağın sandıktan güçlü çıkması ülkede derin endişe yarattı.

Eski Doğu Almanya’nın rejim partisi Sosyalist Birlik’in devamı olan Sol Parti, oylarını yüzde 2.8 arttırak yüzde 31 oyla seçimlerden birinci çıktı. Oylarını yüzde 12.8 oranında arttıran aşırı sağcı AFD yüzde 23.4 ile ikinci parti oldu. Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise yüzde 11.7 oranında oy kaybetti ve yüzde 21.8 ile seçimlerde üçüncü olabildi. Hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise aldığı oyla ülkedeki siyasi önemini tamamen kaybetme korkusu yaşıyor. SPD yüzde 4.2 oy kaybetti ve yüzde 8.2 oy aldı. Yeşiller, ancak yüzde 5.2 oyla eyalet meclisine girdi. Hür Demokrat parti (FDP) 5 oy fazlasıyla barajı aştı ve yüzde 5 oyla meclise girmeyi başardı.

Seçim sonuçları aşırı partiler olmadan merkez partiler arasında bir hükümet kurulmasını imkansızlaştırdı.

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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