Almanya’da merkez partilere ağır darbe
ALMANYA’nın doğu eyaletlerinden Thüringen’de eyalet seçimlerinde merkez partiler tarihi oy kaybına uğrarken, aşırı sol ve aşırı sağın sandıktan güçlü çıkması ülkede derin endişe yarattı.
Eski Doğu Almanya’nın rejim partisi Sosyalist Birlik’in devamı olan Sol Parti, oylarını yüzde 2.8 arttırak yüzde 31 oyla seçimlerden birinci çıktı. Oylarını yüzde 12.8 oranında arttıran aşırı sağcı AFD yüzde 23.4 ile ikinci parti oldu. Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise yüzde 11.7 oranında oy kaybetti ve yüzde 21.8 ile seçimlerde üçüncü olabildi. Hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise aldığı oyla ülkedeki siyasi önemini tamamen kaybetme korkusu yaşıyor. SPD yüzde 4.2 oy kaybetti ve yüzde 8.2 oy aldı. Yeşiller, ancak yüzde 5.2 oyla eyalet meclisine girdi. Hür Demokrat parti (FDP) 5 oy fazlasıyla barajı aştı ve yüzde 5 oyla meclise girmeyi başardı.
Seçim sonuçları aşırı partiler olmadan merkez partiler arasında bir hükümet kurulmasını imkansızlaştırdı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle