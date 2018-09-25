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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW
25.09.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

Almanya'da Merkel'i sarsan siyasi deprem

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Almanya'da Merkel'i sarsan siyasi deprem

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Başbakan Merkel’in desteklediği Volker Kauder, beklenmedik şekilde yarışı kaybetti. Kauder, koltuğunu yardımcısı Brinkhaus’a kaptırdı.

Almanyada Merkeli sarsan siyasi deprem

Berlin'de yapılan oylamanın sonucu, Alman siyaset dünyasında büyük şaşkınlık yarattı: Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Ralph Brinkhaus, Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanlığı için yapılan oylamada, bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu Volker Kauder'i geçmeyi başardı. Bugüne kadar Grup Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Brinkhaus, Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel'e en yakın isimlerden biri olan Kauder'i 112'ye 125 oyla mağlup etti.

Başbakan Merkel, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, sonucun bir yenilgi olduğunu kabul etti. "Bu bir demokrasi anı. Demokraside yenilgiler de olur ve bu sonuçta allayıp pullayıp güzel gösterecek hiçbir yan yok” ifadesini kullanan Merkel, Brinkhaus'u "elinden gelen her yerde” destekleyeceğini belirtti.

KAUDER; MERKEL, SEEHOFER VE DOBRİNDT'İN FAVORİSİYDİ

Kauder, Merkel ile Hrustiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer'in resmi adayıydı. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de Kauder'i destekliyordu. Bu nedenle oylama, bu üç siyasetçinin de otoriteleri açısından bir sınav niteliğindeydi.

Kauder'in yenilgisi, özellikle Merkel’i zayıflatan bir gelişme olarak görülüyor. Merkel ile Brinkhaus oylamadan sonra iyi bir işbirliği yapacakları mesajları verseler de hâlen Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığını yapan Hans-Georg Maaßen ekseninde gelişen kriz ve İçişleri Bakanı Seehofer ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından, bu yenilgi Merkel'in otoritesine vurulan ciddi bir darbe olarak nitelendiriliyor.

MUHALEFETTEN MERKEL'E GÜVENOYU ÇAĞRISI

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Kauder'in yenilgisinden sonra Başbakan Merkel'in Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiğini belirtti. Lindner, Merkel'in "özellikle istemesine rağmen” Kauder'in Hristiyan Birlik Federal Meclis Grup Başkanlığı'na seçilememesinin, Merkel'in "Federal Meclis Grubu'nun desteğinden tam olarak emin olamadığını” gösterdiğini iddia etti.

Almanyada Merkeli sarsan siyasi deprem

 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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