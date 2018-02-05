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    Almanya’da koalisyon trafiği hız kazandı

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    05.02.2018 - 01:17 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da koalisyon hükümeti için müzakereler sürüyor. Başbakan Angela Merkel birinci koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, bir hafta önce Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yeniden büyük koalisyon için masaya oturdu.

    Müzakerelere başlarken 4 Şubat pazar akşamı son müzakere tarihi olarak hedeflenmişti. Parti liderleri ve çalışma grupları dün sabah masaya oturdu. Merkel son oturuma iyi duygularla girdiğini söylerken, “Daha karara bağlanacak önemli noktalar var” dedi. SPD lideri Martin Schulz da, bunun son oturum olmasını arzu ettiğini, ancak daha kira ve konut politikası, belirli süreli iş sözleşmeleri ve iki sınıflı sağlık sisteminin kaldırılması noktalarını yoğun müzakere etmeleri gerektiğini kaydetti. Yapıcı gelişmelerin sağlandığı müzakerelerin bugün devam edeceği açıklandı. 

    Etiketler: almanya , merkel , koalisyon
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