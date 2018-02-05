Almanya’da koalisyon trafiği hız kazandı

Müzakerelere başlarken 4 Şubat pazar akşamı son müzakere tarihi olarak hedeflenmişti. Parti liderleri ve çalışma grupları dün sabah masaya oturdu. Merkel son oturuma iyi duygularla girdiğini söylerken, “Daha karara bağlanacak önemli noktalar var” dedi. SPD lideri Martin Schulz da, bunun son oturum olmasını arzu ettiğini, ancak daha kira ve konut politikası, belirli süreli iş sözleşmeleri ve iki sınıflı sağlık sisteminin kaldırılması noktalarını yoğun müzakere etmeleri gerektiğini kaydetti. Yapıcı gelişmelerin sağlandığı müzakerelerin bugün devam edeceği açıklandı.