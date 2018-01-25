Almanya’da koalisyon müzakereleri başlıyor

SPD, geçen hafta pazar günü olağanüstü kurultayında yaşadığı risk üzerine bugün, parti meclisi ve SPD’li eyalet başbakanlarıyla Berlin’de toplanarak koalisyon müzakerelerinde izleyeceği stratejiyi ve çalışma gruplarını belirledi. CDU/CSU ve SPD arasındaki asıl koalisyon müzakereleri, bugün nihayet başlıyor. Üç parti de bir an evvel müzakereleri bitirip yeni hükümeti kurmak istiyor. SPD, müzakerelerde iş pazarı, sağlık sistemi ve iltica politikasında mümkün olduğu kadar fazla taviz koparmayı hedefliyor. Aksi takdirde koalisyon sözleşmesinin üyelerin onayından geçmeyeceğinden korkuyor.

ÖNCE LİDERLER GÖRÜŞECEK

Partilerin görüşme planı ise şöyle olacak; Yarın sabah önce Angela Merkel, Martin Schulz ve Horst Seehofer, Berlin’deki CDU merkezinde bir araya gelecek. Ardından üç partiden 15 temsilci müzakerelere oturacak. Farklı konularda çalışma grupları ise öğleden sonra bir araya gelecek. Müzakerelerin hızla yürütülmesinden yana olduklarını söyleyen SPD Başkan Yardımcısı Manuela Schwesig, “Ancak iyi bir sonuç alınması için de yeterince zaman ayrılmalı” dedi. Hıristiyan Birlik ise 8 Şubat’a kadar müzakerelerin bitmesini istiyor.

SPD NE İSTİYOR?

* SPD, üyelerinin onayını almak için ‘belirli süreli iş sözleşmeleri’nin kaldırılmasını istiyor. Bu sözleşmeler, işverene, herhangi bir sebep göstermeden iki yıl süreli iş sözleşmesi yapma hakkı tanıyor. Bu da çalışanların iş garantisini elinden alıyor. O nedenle ev alma ya da aile kurma konusunda bir planlama yapamıyor. Süreli iş sözleşmesi imzalayan çalışanlar, kadrolu çalışanlar karşısında kendilerini ikinci sınıf hissediyor.

* SPD, ayrıca iki sınıflı özel ve resmi sağlık sigorta sisteminin yerine, vatandaş sigortasının getirilmesini savunuyor.

* Üçüncü iyileştirme talebi ise mültecilerin aile birleşiminde kolaylıklar getirilmesi.