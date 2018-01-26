Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Almanya'da kaza geçiren kardeşler hayatını kaybetti.

    Almanya'da kaza geçiren kardeşler hayatını kaybetti.

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

    İzmit doğumlu olan 20 yaşındaki Melike ile 17 yaşındaki Merve Yurtsever, Almanya’nın Weilheim kentinde geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybetti

    Almanya'da yaşayan Ayşe-Aytekin Yurtsever çiftinin 20 yaşındaki kızları Melike ile 17 yaşındaki Merve Yurtsever’in içerisinde bulunduğu otomobil Almanya Weilheim’de kaza yaptı. Anaokulu öğretmeni Melike Yurtsever'in kullandığı otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Korkunç kazada Melike Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi ise helikopter ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

    Almanyada kaza geçiren kardeşler hayatını kaybetti.

    İZMİT'TE TOPRAĞA VERİLECEKLER

    Melike ve Merve Yurtsever kardeşlerin cenazeleri birkaç gün içerisinde İzmit'e getirilecek. İzmit Kuruçeşme’de oturan ve bölgede geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Ceran’ın kızı Ayşe Yurtsever’in çocukları olan iki kız kardeşin ölümü tüm ailesini yasa boğdu. Talihsiz kız kardeşler Bağyolu Oğuz Camii’ndenden son yolculuklarına uğurlanacak.

    Etiketler: Trafik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri