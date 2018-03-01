Almanya’da kaos... Dizel sahipleri ‘mağduruz’ diyor... Otomotivciler şokta... Siyaset ne yapacağını bilmiyor...

ALMANYA bir dizel ülkesi. Diğer ülkelerde otomobil sanayii elektrikli araç üretimine ağırlık verirken, Almanya dizel araç üretiminde ısrarla diretti. Ancak ABD’de ortaya çıkan dizel araçlarda yüksek karbondioksit gazı skandalı her şeyi altüst etti. Federal İdari Mahkeme’nin salı günü aldığı karar, dizelin sonunu hızlandırdı. Mahkeme kentlerde hava kirliliğini önlemek için belediyelerin dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı getirebileceğine hükmetti. Karar Almanya’da en başta milyonlarca dizel sürücüsünü hayal kırıklığına uğrattı. Dizel sürücüleri bu sorununun artık açıklığa kavuşturulmasını bekliyordu. Ancak karar otomobil sanayi ve siyasete tepkileri körükledi.

HERKES MAĞDUR

Şimdi tam bir kaos hakim. Dizel araç sahipleri araçlarının büyük değer kaybetmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Sürücülerin zararını kim karşılayacak? Dizel araçların modernizasyonunu kim üstlenecek? Trafiğe çıkma yasağı ne zaman gelecek ve nasıl uygulanacak? Kent çevrelerinde oturan ve büyük kentlerde çalışanlar olası dizel yasağı nedeniyle mağdur olacak.

TIR’lar dizel yasağı konulan kent ve bölgelerdeki iş yerlerine mal nakledemeyecek. Cankurtaran, itfaiye, polis, belediye otobüsleri yasaktan nasıl etkilenecek? Onlar da trafikten men mi edilecek? Mahkeme istisnalar yapılabileceğini belirtmişti. Tesisatçılar yasağa dahil edilirse, çok sayıda işyeri iflas edecek. Mahkemelerde kentlerin dizel yasağı, sürücülerinin ise otomobil şirketlerine açacağı davalar yığılacak.

MAVİ PLAKET GELMELİ

Siyaset böyle bir kriz karşısında çözüm yollarını tartışıyor. Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı konulması durumunda hemen mavi plaket uygulanmasına geçilmesini talep etti. Bakan Hendricks temiz araçlara mavi plaket yapıştırılmasını istedi. Ulaştırma Bakanı Christian Schmidt mavi etikete, yanlış yöne sevk edeceği gerekçesiyle karşı çıktı. Adalet Bakanı Heiko Maas, otomotiv şirketlerini Euro 5 ve Euro 6’ların modernizasyonunu üstlenmeye çağırdı.

Otomotiv sanayi ise tam bir sessizliğe büründü. Otomobil Üreticileri Birliği (VDA) sadece mahkeme kararının zorunlu bir yasak anlamına gelmediğini belirtmekle yetindi.