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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP - AFP
29.07.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Almanya'da kan donduran olay: Raylara itilen anne kurtuldu, çocuğu öldü

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Almanya'da kan donduran olay: Raylara itilen anne kurtuldu, çocuğu öldü

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne itmesi sonucu çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Frankfurt Polis Sözcüsü Isabell Neumann, tren garında gazetecilere yaptığı açıklamada, treni bekleyen anne ile 8 yaşındaki çocuğunun bir kişi tarafından istasyona giren trenin önüne itildiğini kaydetti.     

Annenin kendisini kurtarmayı başardığını ancak çocuğun trenin altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Neumann, olayın ardından kaçmaya çalışan  40 yaşındaki Afrika kökenli şüphelinin tren garı yakınlarında yakalandığını ve emniyet müdürlüğünde ifadesinin alındığını aktardı.     

Almanyada kan donduran olay: Raylara itilen anne kurtuldu, çocuğu öldü

Alman basınında yer alan haberlerde de Eritreli olan şüphelinin, tren bekleyen başka bir kişiyi daha trenin önüne itmeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı ifade edildi.     

Alman Demiryollarından (Deutsche Bahn) yapılan açıklamada da olaydan sonra tren seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, bazı peronların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.     

Ülkede 20 Temmuz’da da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Voerde kentinde 34 yaşındaki bir kadın trenin önüne itilmiş ve hayatını kaybetmişti. 

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