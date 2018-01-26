Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Almanya’da ‘ırkçı tişört’lere polis baskını

    Almanya’da ‘ırkçı tişört’lere polis baskını 

    İHA
    26.01.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Düsseldorf şehrinde polisin yaptığı baskınlarda nazi dönemini hatırlatan karakterlerde ‘sadakat, kan ve onur’ gibi anlamlar taşıyan tişörtlere el konuldu.  Tişörtlerin hangi amaçla basıldığı bilinmiyor.

    KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti’nin Düsseldorf şehrinde baskınlar düzenleyen polis, üzerinde nazi Almanyasını hatırlatan sembol ve sloganlardan oluşan tişörtler ele geçirdi. Tişörtlerdeki yazı karakterinin nazi döneminde kullanılan sembol ile aynı olduğu, sloganların da ırkçı ifadeler içerdiği belirtildi. Üzerinde ‘sadakat, kan ve onur’ gibi anlam taşıyan tişörtlerin hangi amaçla basıldığı ise bilinmiyor. Söz konusu Gotik yazı tipi, Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ kitabının ön sözünde de kullanılmış, daha sonra yasaklanmıştı.

    Savcılık, geçen haftalarda da buna benzer operasyonlar yapıldığını duyurdu.  

    Etiketler: Avrupa'dan haberler , avrupa haberleri , haberler , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri