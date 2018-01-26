Almanya’da ‘ırkçı tişört’lere polis baskını 

KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti’nin Düsseldorf şehrinde baskınlar düzenleyen polis, üzerinde nazi Almanyasını hatırlatan sembol ve sloganlardan oluşan tişörtler ele geçirdi. Tişörtlerdeki yazı karakterinin nazi döneminde kullanılan sembol ile aynı olduğu, sloganların da ırkçı ifadeler içerdiği belirtildi. Üzerinde ‘sadakat, kan ve onur’ gibi anlam taşıyan tişörtlerin hangi amaçla basıldığı ise bilinmiyor. Söz konusu Gotik yazı tipi, Adolf Hitler’in ‘Kavgam’ kitabının ön sözünde de kullanılmış, daha sonra yasaklanmıştı.

Savcılık, geçen haftalarda da buna benzer operasyonlar yapıldığını duyurdu.