Almanya’da ilkokulda başörtüsü tartışması
AVUSTURYA’da muhafazakâr Halk Partisi ile radikal sağcı Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) ilkokullarda başörtü yasağı taslağının mecliste onaylanmasının ardından Almanya da harekete geçti.
Alman hükümeti Uyum Sorumlusu Annette Widmann-Mauz, Almanya’da da ilkokullarda başörtü yasağı istedi. Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) aile politikaları sözcüsü Leni Breymaier de çocuklar için başörtüsü yasağı talep etti. Breymaier, “Bu, benim için dini bir sorun değil, toplumsal ve bir eşitlik sorunu” dedi.
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