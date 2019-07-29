Almanya’da Hürmüz tartışması
İran’ın İngiltere bandıralı tankeri alıkoymasından sonra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin Hürmüz Körfezine asker göndermesi tartışmaları Almanya’da da sürüyor.
İngiltere’nin çağrısına hükümet henüz bir cevap vermezken, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, Almanya’nın körfeze asker göndermesi gerektiğini söyledi. Ischenger “Gemilerin serbest dolaşmasına en çok dünyanın en büyük ihracatçısı olan Almanya’nın ihtiyacı var. Eğer şimdi Avrupa Birliği Hürmüz Körfezi’ne askeri misyon gönderilmesini tartışıyorsa, Almanya yedek kulübesinde oturup da bu tartışmaları izlemekle kalmamalı” dedi. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu’nun özel toplantısında askeri misyon gönderilmesiyle ilgili bilgi verdi. Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen’in Alman askeri gemilerinin bölgeye gönderilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önemli isimlerinden Röttge, Twitter’dan “Denizlerde serbest dolaşım uluslararası hukukun temel taşını oluşturur. Çıkarlarımız tehdit altındaysa, onları korumak için bir şeyler yapmaya hazırlıklı olmalıyız” dedi.
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