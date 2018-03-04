Almanya’da hükümet göründü

2015’te Avrupa’ya mülteci akını ve Şansölye Merkel’in mültecilere kapıları açmasını kullanan radikal sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üçüncü parti olarak Federal Meclis’e girmişti. Seçimde büyük oy kaybına uğramasına rağmen sandıktan birinci parti çıkan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Başbakan Angela Merkel, küçük kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile dörtlü koalisyon için masaya oturdu. Üç hafta süren görüşmeler sonuçsuz kaldı. Almanya siyasi bir krizin eşiğine ve erken seçimle karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, tüm siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı görüşerek, erken seçim yerine yeni hükümet için çalışmalarını talep etti. Bunun üzerine SPD, Merkel’le ön görüşmelere “evet” dedi. Müzakerelerde anlaşmaya varıldı. Ancak SPD, koalisyon anlaşmasını mektuplu oylarla 463 bin 723 üyesinin onayına sundu.

SPD’Lİ GENÇLER İSYAN ETTİ

SPD gençlik kolları Jusos koalisyona karşı isyan bayrağını çekti ve Başkanı Kevin Kühnert, üyelerin “hayır” demesi için kampanya turlarına çıktı. Nihayet geçen cumartesi saat 17.00’den itibaren noter gözetiminde SPD üyelerinin oyları sayılmaya başlandı. Sayım tam bir gizlilik içinde yapıldı. Almanya bu oylamanın sonucuna kilitlendi. Dün sabah tüm gözler üyelerin nasıl bir karar vereceği sorusuna çevrildi. SPD üyelerinin çoğunluğunun “evet” dediği bildirildi. SPD geçici Başkanı Olaf Scholz ile saymanı Dietmar Nietan, Berlin’de SPD merkezinde kameralar önüne çıkarak sonucu açıkladı.

PARTİDE YÜKSEK KATILIM

SPD oylama için 380 bin mektup gönderdi. 363 bin 500 geçerli oy sayıldı. Buna göre katılım yüzde 78 oldu. Geçerli oylardan üyelerin üçte ikisi koalisyona “evet” dedi. Koalisyona “evet” oranı yüzde 66 oldu. “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 34. Bu sonuç, 161 gündür yeni hükümeti bekleyen Almanya’ya derin nefes aldırdı. Başbakan Merkel, 14 Mart’ta yemin ederek 4’üncü kez Almanya şansölyesi olarak göreve başlayacak.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER NASIL SEYREDECEK

Yeni hükümetin kurulmasıyla uzun süredir gerginlik yaşayan Türkiye-Almanya ilişkilerinin ivme kazanması bekleniyor. Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında varılan 167 sayfalık koalisyon anlaşmasında Türkiye ile ilişkiler de önemli yer tutuyor. Anlaşmada Türkiye ile ilişkiler konusunda şu madde yer aldı: “Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları durumu uzun süredir kötüye gidiyor. Bu nedenle müzakerelerde herhangi bir fasıl kapatılmadığı gibi yeni bir faslın açılmasını da istemiyoruz. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek.” Türkiye yeni hükümetle ilişkilerin hızla düzelmesini bekliyor. Ancak Almanya temkinli ve Türkiye’deki gelişmeleri gözlemlemek istiyor.