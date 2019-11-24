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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’da halef kavgası

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Almanya’da halef kavgası

2021’de Almanya’da başbakanlıktan ayrılacak olan Angela Merkel’in koltuğuna kim oturacak? Merkel’in halefi olarak görülen Annegret-Kramp Karrenbauer (AKK) önceki gün Leipzig’de başlayan CDU parti kurultayında muhaliflerine ‘Ya destek verin ya da şimdi sona erdirin’ diyerek meydan okudu. AKK’nın dakikalarca ayakta alkışlanması üzerine muhtemel rakibi de destek açıkladı.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Parti’deki halefi seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer, aradan bir yıl geçmesine rağmen parti liderliği konusunda herkesi ikna edebilmiş değil. İşte Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) önceki gün Leipzig’de başlayan kurultayına da bu hava yansıdı.

MEYDAN OKUDU

Parti liderliği tarzı konusunda eleştirilerin farkında olan 57 yaşındaki Kramp-Karrenbauer, “Benim öngördüğüm Almanya tablosu eğer sizin istediğiniz tabloya uymuyorsa, o halde bunu burada sonlandıralım. Bugün, burada ve hemen” diyerek meydan okudu. Geçen yıl parti liderliği yarışını kaybeden 64 yaşındaki Friedrich Merz’e yüklenen Kramp-Karrenbauer, “Biz burada bir parti olarak duruyoruz ve son 14 yıldır yaptığımız her şeyin de iyi olmadığını söylemek doğru bir seçim stratejisi değil” uyarısında bulundu. Friedrich Merz, geçtiğimiz günlerde hem Merkel’i hem de parti yönetimini eleştiren açıklamalar yapmıştı.

ALKIŞLARLA ONAY

Savunma Bakanı Kramp-Karrembauer’in konuşması delegeleri de harekete geçirdi. Parti delegeleri AKK’ı 7 dakika 6 saniye boyunca alkışlayınca Merz de geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun üzerine söz alan Friedrich Merz, Kramp-Karrenbauer’e destek veren açıklamalar yaparak “Biz parti görevlerine ve parti liderliğine, 50 yıl süren hükümetlere sadakat içindeyiz, bunlar güzel yıllardı” diye konuştu. Böylece AKK’nın parti liderliği bir kez daha teyit edilmiş oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim yenilgileri üzerine 2021’de tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Kurultayda yaptığı açılış konuşmasında da Merkel, partisine birlik olunması çağrısında bulundu.

GAFLARI MEŞHUR

Dört dönemdir Almanya Başbakanı olan Merkel’in bir zamanlar sağ kolu olarak bilinen Kramp-Karrenbauer, gafları nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor. Suriye’de güvenli bölge oluşturulması çerçevesinde Avrupa’nın buraya asker konuşlandırmasını öneren Kramp-Karrenbauer, Almanya’da koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin de tepkisini çekmişti. Ancak kurultayda AKK’ın yaptığı güçlü konuşmaya işaret eden Saksonya Anhalt Başbakanı Michael Kretschmer, alkışlara işaret ederek “Bu burada sona ermiyor, yeni başlıyor” yorumunda bulundu.

ANKETLER İYİMSER DEĞİL

Almanya’da INSA’nın yaptığı son anketler Merkel’in CDU partisi için iyimser bir tablo çizmiyor. CDU, 2017 seçimlerinde yüzde 32.9 oy alarak birinci parti olmuştu. Şu an seçim olsa CDU’nun oyları yüzde 25 civarında bulunuyor. İkinci sırada yüzde 21 ile Yeşiller geliyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi yüzde 16 oranında oy alırken, Merkel’in hali hazırdaki koalisyon ortağı sosyal demokrat SPD’nin oyları yüzde 13.5’de kalıyor. Siyasi uzmanlar Almanya’da bu tabloyla en az üç partinin bir araya gelip hükümet kurabileceğine işaret ediyor.

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