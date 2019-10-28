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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.10.2019 - 00:25, Son Güncelleme:

Almanya'da güvenli bölge çatlağı

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Almanya'da güvenli bölge çatlağı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Dışişleri Bakanı Maas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği Ankara ziyaretindeki basın toplantısında Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası bir güvenli bölge önermesine ilişkin, "Güvenli bölge konusu görüşmemizde çok fazla zaman teşkil etmedi. Aslında bu yeterince anlamlı diye düşünüyorum. Gerçekçi bir öneri olmadığı söylendi. Biz de bu nedenle şu anda oradaki insanlar için önemli konulara önem verdik." ifadelerini
kullanması Hristiyan Demokrat Birlik Partililerin (CDU) sert tepkisini çekti.

"HER POLİTİKACI BİLİR"

CDU'lu Eğitim Bakanı Anja Karliczek, Maas'ın sözlerine ilişkin, "İnsanlar koalisyon ortaklarının bir araya gelmesini bekliyor ve bu Almanya'da gerekli olduğu gibi özellikle yurt dışı meselelerinde de gerekli" değerlendirmesinde bulundu.

CDU'lu Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier da Twitter hesabından, “Her politikacı yıllardır yurt dışında hem hükümet hem de muhalefetteki diğer siyasetçilerin eleştirilmediğini bilir” paylaşımında bulunarak Maas'ı eleştirdi.

Maas'a en sert eleştiri ise Federal Meclis Dışişleri Komisyon Başkanı CDU'lu Norbert Röttgen'den geldi. Röttgen Maas'ın Ankara'da kullandığı ifadeleri “Almanya'nın dış siyaseti açısından utanç verici” olarak niteledi.

Sol Parti dış politika sözcüsü Stefan Liebig de Maas'ı eleştirerek, “Federal Hükümet kendisini gülünç duruma düştü ve böylece çözüm konusunda hiç bir rol oynayamayacak” dedi.

SPD'li Nils Schmid ise Dışişleri Bakanı Maas'ı savundu. Schmid Maas'ın Ankara'ya yaptığı ziyareti siyasi çözüm noktasında diplomatik çaba olarak gördüğünü belirterek, “Biz uzlaşma isteniyorsa doğrudan görüşme en iyi seçenektir” diye konuştu.

KISA MESAJ BİLDİRİMİ

CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge teklifini SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a
telefondan kısa mesaj ile bildirmesi ve hiç bir detaya girmemesi Maas'ın da tepkisini çekmişti.

Heiko Maas kendisine telefondan kısa mesaj ile bilgi verilmesine tepki göstermiş, "Partnerlerimizde belirli bir şaşkınlık ve rahatsızlık var. Böyle bir öneri hakkında karar vermek için ayrıntıları bilmek lazım. Ancak ayrıntılar yok. Müttefiklerimizde var olan sorular bizde de mevcut. Bunu Savunma Bakanlığındaki meslektaşıma da ilettim" diyerek Savunma Bakanı Karrenbauer'i eleştirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın baş başa görüşmesi
bekleniyor. 

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