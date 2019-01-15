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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Almanya'da gündeme bomba gibi düştü... İstihbarat mercek altına aldı

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Almanya'da gündeme bomba gibi düştü... İstihbarat mercek altına aldı

Almanya'da Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (iç istihbarat servisi) aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) mercek altına alacak.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatından yapılan açıklamada, AfD'nin özgürlükçü demokratik temel düzene karşı siyaset yaptığı yönünde emarelerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada özellikle parti yöneticileri ve üyelerinin söylemlerinin insan onuruyla bağdaşmadığı vurgulandı. Bu emarelerin, muhbir yerleştirmek gibi istihbarat araçlarını kullanarak sistematik bir izlenme için yeteri kadar yoğun olmadığı ifade edilen açıklamada, bundan dolayı partinin bütününün takip edilmesinin bir "inceleme vakası" olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "inceleme vakası" olarak iç istihbarat servisinin, sistematik olarak AfD'nin kamuya açık faaliyetlerini değerlendireceği ve açık kaynaklardan bilgi toplayacağı kaydedildi.

GENÇLİK TEŞKİLATINDA "AŞIRILIK EĞİLİMLERİ"

Partinin gençlik teşkilatı "Junge Alternative" (JA) ve "Der Flügel" adlı partinin sağ kanadında "aşırılık eğilimleri" olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu iki oluşumun, istihbarat servisi tarafından "şüpheli vaka" olarak değerlendirildiği aktarıldı. "Şüpheli vakalarda" daha yakından takibin mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "JA" ve "Der Flügel" oluşumlarının, sınırlı ölçüde istihbarat araçlarıyla takip edilebileceği, bu oluşumlarda faaliyet gösteren kişilerin verilerinin toplanıp kaydedilebileceği belirtildi.

AfD HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

AfD Partisi Genel Başkanı Alexander Gauland, Berlin'de yaptığı açıklamada, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının kararının dayanağı olmadığını ileri sürerek, bu karara karşı hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise istihbarat servisinin kararını savunarak, "Hukuk devleti gerekli olanı yapmak zorundadır." ifadesini kullandı.
Seehofer, AfD'nin "inceleme vakası" olarak değerlendirilmesinin uygun olduğunun altını çizerek, istihbarat servisinin aldığı kararın siyasi olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, eyaletlerden iletilen raporlar ışığında AfD'yi mercek altına alma kararını verdi. AfD'nin tüm istihbarat araçlarıyla izlenip izlenmeyeceğine bundan sonraki partinin söylemleri ve eylemlerine göre karar verilecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (15.01.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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