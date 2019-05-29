Almanya’da fare virüsü paniği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da fare virüsü paniği
GeriDünya Almanya’da fare virüsü paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
29.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Almanya’da fare virüsü paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da fare virüsü paniği

Almanya’nın güneybatısı Baden-Württemberg ve güneyi Bavyera eyaletlerinde grip benzeri semptomlarla başlayan Hanta virüsünün yayılma oranının arttığı açıklandı.

Açıklamada virüsün belirtilerinin grup ile başladığı, tespitinin ise ancak doktorlar tarafından yapılabileceği belirtildi.

Passauer Neue Presse gazetesinde yer alan habere göre, fare virüsü, Aşağı Bavyera, Bavyera ormanlık bölgeleri ve Aşağı Franken ile Baden-Württemberg eyaleti bölgelerinde yayılmaya başladı.

Baden-Württemberg Eyalet Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, fare virüsü vakasının bu yılın ilk dört ayında 200’ü aştığı ve bu sayının da, geçen yıl aynı mikrop vakasının toplam sayısının üzerinde olduğu belirtildi.

Haberde, Kendinizi bitkin, halsiz mi hissediyorsunuz, ani ateş nöbetleri mi yaşıyorsunuz, baş ve sırt ağrılarınız mı var, boyunda kızarıklık, midede bulantı mı var, kusma mı söz konusu, o zaman gribal bir mikrop almışsınız demektir. Tabi bu bahsedilen bölgelerdeyse o zaman fare virüsü de bulaşmış olabilir ve bunun şakası yok. Hiç zaman geçirmeden hemen bir doktora görünmelisiniz denildi.

Haberde, fare virüsünün (Hanta virüsü) toz ile bulaşma riskinin bulunduğu belirtildi.

Fare virüsleri haftalarca canlı kaldığından, farelerin bölgeleri terk etmesinden sonra da virüsün uzun zaman etkili olabileceği hatırlatılan haberde, bu mikrobun bulaşması durumunda ölümcül rahatsızlanma olabileceği gibi bunun zayıf bir ihtimal olduğu da kaydedildi.

Enfeksiyonlar ve fare virüsünden korunmak için Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından önerilen önleyici tedbirler ise şunlar:

Tozdan uzak durmak. Farelerin dolaşma ihtimali yüksek garaj veya sundurmalarda eşyaları kıpırdatırken, eldiven takılması ve ağız koruma bandı kullanılması. Farelerin dolaşabileceği tahmin edilen yerlerin ev temizlik maddesi karıştırılmış suyla tozlanmayı önlemek için ıslatılması. Hayvanların içinden içebileceği su kaplarının ağızlarının açık bırakılmaması. Çöp torba veya keselerinin çöp konteynerlerine atılıncaya kadar kemirgenler yani farelerin ulaşamayacağı yer ve şekilde muhafaza edilmesi. Organik gübre yapımı bidonlarına yemek artığı atmaktan imtina etmek. Yiyecek maddelerini kemirgenlerin girmesinin mümkün olamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza etmek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması
İdlib'de ölü sayısı artıyor
"S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor"
İran’dan dikkat çeken ABD ile savaş ve diyalog açıklaması