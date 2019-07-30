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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.07.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu

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Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin oldu

Almanya'da 2017 yılında yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğu belirtildi.

Evsizlere Yardım Derneğinin (BAG W) Müdürü Werena Rosenke, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, evsizlerin sayısını tespit etmek için şimdiye kadar uyguladıkları yöntemin eskidiğini ve yeni bir "tahmin modeli" geliştirdiklerini belirtti.

Buna göre Almanya'da 2017'de yaklaşık 650 bin kişinin evsizin olduğunu ifade eden Rosenke, bu rakama ülkedeki yaklaşık 375 bin evsiz mültecinin de dahil olduğunu kaydetti.

Bavyera ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde evsizlerin oranının yüzde 29 arttığına işaret eden Rosenke, "Almanya genelinde 2016'ya göre 2017'de evsizlerin sayısının toplamda yüzde 15 ila 20 arasında arttığını varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

Rosenke, 2017'de evsiz çocukların oranını yüzde 8 olarak tahmin ettiklerini kaydederek, evsiz yaşayan kadınların oranını da yüzde 27 olarak aktardı.

48 BİN KİŞİ SOKAKTA YAŞIYOR

Rosenke, hiçbir barınma yeri olmayan yaklaşık 48 bin kişinin de sokakta yaşadığını kaydetti.

Evsizliğe yol açan sebepler arasında konut kiralarının yüksek olması, sosyal konutların sayısının azalması ve yoksulluğun pekişmesini gösteren Rosenke, Almanya'da her yıl 80 bin ila 100 bin arasında sosyal konuta ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Evsizlerin toplumda dışlandığını belirten Rosenke, bu kişilerin ev bulmalarının da hemen hemen imkansız olduğunu söyledi.

Sosyal konutların özellikle evsizlere verilmesini talep eden Rosenke, hükümetten insanların evsiz duruma düşmesine karşı çalışmalar yapmasını istedi.

Rosenke, BAG W'nin 2018 yılına ilişkin evsizlerin rakamlarını kasım ayında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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