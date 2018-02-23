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    Almanya’da dizel kararı 27 Şubat’a ertelendi

    İHA
    23.02.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Federal İdari Mahkemesi, dizel araçların yasaklanmasının yasal olup olmadığını incelediği davada kararın, 27 Şubat’ta açıklanacağını bildirildi.

    Almanya, egzoz emisyon skandalının ardından dizel araçlar için çıkış yolu arıyor. Dün Leipzig’deki Federal İdari Mahkeme’de görülen davada dizel araçların akıbeti tartışıldı. Yüksek yargıçların böyle bir yasağın yasal olup olmadığını incelediği davada kararın 27 Şubat tarihinde açıklanacağı bildirildi. Mahkemeden çıkacak karar, tüm Almanya’da örnek teşkil edeceği için tüm gözler mahkemenin sonuçlarına çevrildi.
    Alman Otomobil Kulübü ADAC ile Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın birlikte yaptığı testler, Euro 5 dizel araçların dönüştürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu ortaya koydu. Testler, farklı modellerden oluşan, 20 bin-95 bin km yapmış, 1-5 yaş arasında en yaygın 4 dizel araç modeli üzerinde yapıldı. Dönüşüm yapılmadan araçlarda yapılan testlerde sonuçlar aşırı yüksek çıkarken, teknik dönüşümden sonra yüzde 44’lük bir azalma ve hatta şehir dışında kısmen yüzde 88 oranında azalma kaydedildi.

    SATIŞLAR YÜZDE 8 GERİLEDİ
    Avrupa’da, egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte dizel araçların satışlarında yüzde 8’e varan bir gerileme kaydedildi. Dizelin pazar payı yüzde 44’lere gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine de inmiş oldu. Dizel otomobillerin payı 2020’ye kadar yüzde 30 düşmesi beklenirken, elektrikli ve hibrit araçların sayısının 10 katına çıkarak 20 milyon adede ulaşması bekleniyor. Eski model dizel araçların çevreye yaydığı zararlı gazlar nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların trafikten men edilmesi tartışmaları ise devam ediyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Dizel araç , yasak
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