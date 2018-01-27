Almanya’da destek ve protesto gösterileri

NAV-DEM’in Ebert Meydanı’nda başlayan yürüyüşünde, ‘Avrupa kendinden utan’, ‘Afrin için barış’ yazılı pankartlar taşındı. NAV-DEM, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından terör örgütü PKK’ya yakın örgütler arasında sayılıyor. Eylemde, farklı gurupların karşı karşıya gelmemesi için 2 bin polis görev yaptı. Önceki akşam Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bonn şubesinin çağrısıyla Bonn’un Barış Meydanı’nda, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelenler, terörü lanetlemişti.