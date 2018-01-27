Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Almanya’da destek ve protesto gösterileri

    Almanya’da destek ve protesto gösterileri

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 22:09 | Son Güncelleme:

    AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği’nin Almanya’nın Bonn şubesinin önceki gün Zeytin Dalı harekâtına destek için düzenlediği gösterinin ardından dün de Köln kentinde terör örgütü PKK’ya yakın NAV-DEM’in eylemi vardı.

    NAV-DEM’in Ebert Meydanı’nda başlayan yürüyüşünde, ‘Avrupa kendinden utan’, ‘Afrin için barış’ yazılı pankartlar taşındı. NAV-DEM, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından terör örgütü PKK’ya yakın örgütler arasında sayılıyor. Eylemde, farklı gurupların karşı karşıya gelmemesi için 2 bin polis görev yaptı. Önceki akşam Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bonn şubesinin çağrısıyla Bonn’un Barış Meydanı’nda, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelenler, terörü lanetlemişti.

    Etiketler: YPG , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri