Almanya’da Büyük Koalisyon sıkıntıya girdi
Almanya’da geçen pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ülke siyasetini derinden sarstı.
İktidarda bulunan ülkenin en büyük partileri Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) sandıktan yenilgiyle çıktı. Koalisyon ortakları tarihlerinin en düşük oyunu aldılar. CDU/CSU yüzde 28.9, SPD ise yüzde 15.8’de kaldı. AP seçimlerinde federal hükümeti oluşturan partiler yaklaşık yüzde 20 oy kaybetti. Bu kayıplar hükümete yönelik eleştirileri artırdı. CDU’lu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Günther Oettinger, “Büyük Koalisyon Hükümeti”nin yıkılma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. AP seçimlerinin en büyük kazananı çevreci politikaları savunan Yeşiller oldu. 2014 yılındaki seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında oylarını iki katına çıkaran Yeşiller, Almanya’da en büyük ikinci siyasi güç oldu. Yüzde 20.5 oy oranı alan Yeşiller’e en büyük desteği gençler verdi. 18 ile 24 yaş arasındaki seçmenin yüzde 34’tü Yeşiller’i seçti.
AfD GÜÇLENDİ
Göçmen karşıtı radikal sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yüzde 11 oyla 11 milletvekili çıkardı. AfD, 5 yıl önceki AP seçimlerine göre oy oranını neredeyse yüzde 100 artırdı. AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, seçim değerlendirmesi yaparken “Doğu eyaletlerinde birinci veya ikinci güçlü partiyiz. Yeşiller bizim artık en büyük rakibimiz” dedi.
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