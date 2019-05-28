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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Almanya’da Büyük Koalisyon sıkıntıya girdi

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya’da Büyük Koalisyon sıkıntıya girdi

Almanya’da geçen pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ülke siyasetini derinden sarstı.

İktidarda bulunan ülkenin en büyük partileri Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) sandıktan yenilgiyle çıktı. Koalisyon ortakları tarihlerinin en düşük oyunu aldılar. CDU/CSU yüzde 28.9, SPD ise yüzde 15.8’de kaldı. AP seçimlerinde federal hükümeti oluşturan partiler yaklaşık yüzde 20 oy kaybetti. Bu kayıplar hükümete yönelik eleştirileri artırdı. CDU’lu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Günther Oettinger, “Büyük Koalisyon Hükümeti”nin yıkılma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. AP seçimlerinin en büyük kazananı çevreci politikaları savunan Yeşiller oldu. 2014 yılındaki seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında oylarını iki katına çıkaran Yeşiller, Almanya’da en büyük ikinci siyasi güç oldu. Yüzde 20.5 oy oranı alan Yeşiller’e en büyük desteği gençler verdi. 18 ile 24 yaş arasındaki seçmenin yüzde 34’tü Yeşiller’i seçti.

AfD GÜÇLENDİ

Göçmen karşıtı radikal sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, yüzde 11 oyla 11 milletvekili çıkardı. AfD, 5 yıl önceki AP seçimlerine göre oy oranını neredeyse yüzde 100 artırdı. AfD Genel Başkanı Alexander Gauland, seçim değerlendirmesi yaparken “Doğu eyaletlerinde birinci veya ikinci güçlü partiyiz. Yeşiller bizim artık en büyük rakibimiz” dedi.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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