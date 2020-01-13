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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 01:23,Son Güncelleme:/

Almanya'da bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi

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Almanya'da bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi

Almanya'nın Dortmund kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle 14 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Dortmund Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Luisen Caddesi'nde bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bomba ile Beurhaus Caddesi'ndeki 250 kilogramlık Amerikan yapımı bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Gün boyu süren bomba imha çalışmaları nedeniyle tehlike bölgesinden tahliye edilen evlerin yanı sıra bir klinikte bulunan hastaların da başka hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Almanyada bomba paniği Binlerce kişi tahliye edildi

İmha çalışmasının ardından kapatılan yolların açıldığı ve durdurulan toplu taşıma seferlerinin tekrar başladığı aktarıldı.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanyada bomba paniği Binlerce kişi tahliye edildi

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