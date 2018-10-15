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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
15.10.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Almanya'da Bavyera seçimi sonrası koalisyonun geleceği sorgulanıyor

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Almanya'da Bavyera seçimi sonrası koalisyonun geleceği sorgulanıyor

Almanya'nın Bavyera eyaletindepazar günü yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 1962 yılından bu yana ilk kez eyalet parlamentosundaki çoğunluğunu kaybetti. Ülkeyi yöneten koalisyonun ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) aldığı başarısız sonuç ise hükümetin geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

Bavyera'daki eyalet seçimlerinde ilk sonuçlara göre CSU yüzde 37 oyla ilk sırada yer almasına karşın, 4 yıl önceki seçimlere 10 puan kaybetti.

Yeşiller yüzde 18 oy alıp ikinci olarak büyük bir çıkış yaptı.

Esasında bağımsız adayların oluşturduğu Hür Seçmenler Partisi yüzde 11 oy aldı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 10 oranında oy alarak ilk kez eyalet parlamentosuna girdi.

Merkel partisi CDU ise geleneksel olarak Bavyera'da seçime girmiyor, genel seçimlerde ise CSU ile ittifak yapıyor.

Nüfusu yaklaşık 13 milyon olan Bavyera, Almanya'nın en büyük eyaleti. Başkenti Münih, Almanya'nın en büyük üçüncü kenti. Milli gelir açısından da Almanya'nın en zengin ikinci eyaleti olan Bavyera, tarihi olarak muhafazakar ağırlıklı bir seçmene sahip ve Almanya'da özellikle otomotiv ve bilgisayar sektörleri üzerinden endüstriyel bir merkez konumunda.

Almanya'da, CSU'nun oy kaybında, göç politikasına yönelik tartışmaların önemli rol oynadığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

CSU yetkilileri zaman zaman bu konuda Başbakan Merkel ile kamuoyu önünde tartışmaktan çekinmemişler ve daha sert bir söylem benimsemişlerdi.

SOSYAL DEMOKRATLAR KOALİSYONDAN ÇEKİLEBİLİR

Almanya'da koalisyon ortağı SPD ise Bavyera'da yüzde 10'dan az oyla sadece 5. sırada yer alabildi.

SPD lideri Andrea Nahles eyalette aldıkları başarısız sonuçtan hükümet ortakları arasında yaşanan tartışmaları sorumlu tuttu.

Bavyera'daki seçim sonrası Almanya'da SPD'nin hükümetten çekilebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Eyalet seçimleri için "CSU açısından korkunç bir akşamdı" diyen BBC Almanya Muhabiri Jenny Hill'e göre ülkede siyasetin gidişatı büyük oranda 28 Ekim'de bu kez Hesse eyaletinde yapılacak seçime bağlı.

 

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