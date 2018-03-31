Almanya’da başörtülü aday tartışması
ALMANYA’da 6 Mayıs’taki yerel seçimlerde liberal Hür Demokrat Parti’den (FDP) aday olan Aygül Kılıç’ın başörtülü seçim afişi tartışma yarattı.
Alman haber sitesi DW Türkçe’ye göre başörtülü bir siyasetçi fikrine karşı çıkanlar genel olarak FDP’nin “baskıcı bir kıyafete” nasıl göz yumabildiğini sorguladı.
Neumünster’de aday olan Aygül Kılıç’a desteğini vurgulayan FDP, açıklama yaparak “ilerici ve liberal olan insanlar, başka kültür, din ve milliyetlere tabi olanlara ne giyeceklerini tavsiye ETMEYEN veya zorla kabul ETTİRMEYEN insanlardır” dedi.
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