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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Almanya’da aşırı sağın çıkışı yeni normal oldu’

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‘Almanya’da aşırı sağın çıkışı yeni normal oldu’

Eski Doğu Almanya’nın iki kritik eyaletindeki seçimlerde radikal sağcı AfD ikinci olsa da oy oranını önemli oranda arttıran tek parti oldu. Spiegel’e göre henüz en kötü senaryolar gerçekleşmese de bu durum ülkede ‘yeni bir normal’e işaret ediyor.

AVRUPA Birliği’nin (AB) en büyük ülkesi Almanya’da gündem, eski Doğu Almanya eyaletleri Saksonya ve Brandenburg’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranında patlama yaşanması. Saksonya eyaletinde yüzde 27.5 ile oyunu yüzde 17.7 puan, Brandenburg’da ise yüzde 23.5 oy ile oyunu yüzde 11.3 puan artıran AfD’nin söz konusu eyalette normalde sandığa gitmeyen büyük bir kesmi arkasına almayı başardığı belirtiliyor. Brandenburg’da 2 milyon 100 bin kayıtlı seçmenin yüzde 60’ı oy kullandı. 2014 yılında seçime katılım oranı yüzde 48’de kalmıştı.

YÜKSEK KATILIM

Saksonya’da ise iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana geçen 30 yıldaki en yüksek katılım gerçekleşti. Pazar günkü seçimlere Saksonya’da kayıtlı 3 milyon 300 bin seçmenin yüzde 65’i oy kullandı. Spiegel Online haber sitesinden Philipp Wittrock, “Aşırı sağın doğudaki zaferi Almanya’da normal bir hal aldı. Buna karşı bir reçetemiz henüz yok. Ancak en kötü senaryolar henüz başımıza gelmedi” yorumunda bulundu. Merkel’in göçmen politikaları nedeniyle oylarını arttıran AfD’nin aksine, hükümetteki Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) oyları önemli oranda düştü.

İŞÇİLER AFD’YE YÖNELDİ

Bir önceki seçimlere göre Saksonya’da oyunu üç kat arttıran AfD, bu eyalette 30 ile 59 yaş aralığındaki seçmenleri arkasına aldı. 30 ile 44 yaş arasında seçmenin yüzde 31’inin ilk tercihi olan AfD, 45-59 yaş arasındaki seçmenin de yüzde 32’ünün desteğini almayı bildi. Saksonya’da her beş kadından biri de oyunu AfD’ye verdi. Her dört memurdan birinin tercihi aşırı sağcı parti olurken, işçiler arasında tercih edilen partiler sıralamasında AfD yüzde 35 ile ilk sırada. Sendikaların partisi olarak bilinen Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) oy veren işçilerin oranı sadece yüzde 7 oldu. Serbest meslek sahiplerinin yüzde 33 ile ilk tercihi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi olurken, aynı grubun ikinci tercihi AfD oldu. Her yüz işletme sahibinden 30’u oyunu aşırı sağcı parti için kullandı. Saksonya’da 18-29 yaş arası genç seçmenin ilk tercihi de yine AfD. Genç seçmenlerin yüzde 22’isi AfD için sandık başına gitti. Gençlerin yüzde 19’u Yeşiller’e, yüzde 17’si CDU’ya ve sadece yüzde 7’si de SPD’ye oyunu verdi. 

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