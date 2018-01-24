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    Almanya’da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

    AA
    24.01.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) Brandenburg Eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner’in Müslüman olduğu bildirildi.

    TAGESSPIEGEL gazetesinin haberinde Wagner’in kısa süre önce İslamiyet’i seçtiği belirtildi. Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner’in, “Bu kişisel bir konudur” ifadesini kullandığı kaydedildi.

    AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de Maerkische Allgemeine Zeitung’ gazetesine yaptığı açıklamada, “Arhtur Wagner’in İslamiyet’i seçtiği doğrudur” dedi.
    Wagner’in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

    BRANDENBURG YÖNETİM KURULUNDA
    Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, “Bizim için bu bir sorun değil. Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum” ifadesini kullandı.
    Wagner’in daha önce CDU üyesi olduğu, daha sonra AfD’ye geçtiği ve 2015’ten beri üyesi olduğu AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatının yönetim kurulunda da kiliseler ve dini cemaatler konularına baktığı kaydedildi.
    İslam karşıtı söylemlerle bilinen AfD’nin programında, “İslam Almanya’ya ait değil” ifadesi yer alıyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , Aşırı sağcı
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