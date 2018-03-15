Almanya’da 4’üncü Merkel dönemi
ALMANYA’da eylül ayında yapılan seçimlerin ardından Başbakan Angela Merkel (63) nihayet hükümeti kurup dün dördüncü dönemine başladı. Merkel’in Hıristiyan demokrat partileri (CDU/CSU) ile sosyal demokrat SPD’nin büyük koalisyon üzerinde anlaşmasının ardından dün parlamentoda başbakan seçimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Merkel’i Başbakan olarak Meclis’e önermesinin ardından yapılan oylamaya 692 milletvekili katıldı. 688 geçerli oydan Merkel’e 364 ‘evet’, 315 ‘hayır’ oyu ve 9 çekimser oy çıktı. Oylamada koalisyonun 35 oy fire verdiği görülürken, mutlak çoğunluktan sadece 9 oy fazla çık
GİZLİ OYU PAYLAŞAN VEKİLE CEZA
Merkel’in yeniden başbakan seçildiği oylamada ‘Hayır’ oyu veren ve gizli oyunun fotoğrafını Twitter’da paylaşan aşırı sağcı AfD’nin vekili Petr Bystron’un oyu hem geçersiz sayıldı, hem de meclis başkanı tarafından bin Euro para cezasına çarptırıldı.
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