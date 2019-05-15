Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu
Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma üç bomba bulundu.
Longerich semtindeki bir arazide kazı çalışması sırasında tesadüfen bulunan biri bir ton, diğer ikisi 500'er kilo olmak üzere toplam üç bombanın imha edilmesi için çevrede yaşayan yaklaşık bin 200 kişi tahliye edildi. 500 metrekarelik alandan tahliye edilen yerler arasında evlerin yanı sıra okulların ve bir hastanenin de bulunduğu bildirildi.
Bombalar uzman ekiplerce imha edilirken, yakınlardaki sokak ve caddelerin trafiğe kapatılmasıyla ulaşımda aksamalar yaşandı.
Almanya’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Söz konusu bombaların, ABD ve İngiltere'nin başını çektiği müttefik kuvvetlerin, Almanya'ya yaptığı hava saldırıları sırasında atıldığı belirtiliyor.
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