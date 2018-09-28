Almanya ziyareti konuşuyor
ALMANYA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç günlük devlet ziyaretine kilitlendi.
Erdoğan dün saat 12.35’te Berlin Tegel Havalimanı’na iniş yaptı. New York’tan Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Alman Cumhurbaşkanı Müsteşarı Stephan Steinlein, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Büyükelçi Konrad Arz von Strausussenburg, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşi, Tuğgeneral Martin Hein ve eşi ile Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi tarafından kırmızı halıda karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mercedes Maybach S tipi limuzinle Berlin’in simgesi olan Brandenburg Kapısı’nın yanıbaşındaki Adlon Otel’e geçti. Çok sayıda Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı’nı ellerinde bayraklarla otelin önünde karşılamak istedi. Ancak vatandaşlar güvenlik önlemleri nedeniyle otelin önüne alınmadı. Erdoğan’ı karşılamak için gelenlerden bir Türk kadını, “Türk vatandaşlarına sahip çıkılsın. Özellikle eğitimde dışlanıyoruz. Biz Almanya’da çocuklarımızın iyi okullara gitmesini, iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Ancak engeller var. Cumhurbaşkanı bu konuya eğilsin. Almanya karşısında ezik bir Türkiye olmadığını görsün, Türklere aynı göz hizasında baksın” diye konuştu.
RESMİ GÖRÜŞMELER BUGÜN
Brandenburg Kapısı yanındaki Adlon Otel’e yerleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla görüştü. Erdoğan’ın ziyareti için Berlin’de ABD başkanları, İsrail devlet ve hükümet temsilcileri için alınan birinci derece güvenlik önlemleri alındı. Kent merkezinde bazı meydan ve caddeler trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi temasları bugün başlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı bu sabah Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Bellevue Sarayı’nda törenle karşılayacak. Erdoğan, ardından Şansölye Angela Merkel ile öğle çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Almanya’nın önde gelen şirket temsilcileriyle buluşup Türkiye’ye yatırımları konuşacak. Cuma akşamı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi onuruna Bellevue Sarayı’nda akşam yemeği verecek. Erdoğan cumartesi sabahı Merkel’le kahvaltıda tekrar bir araya gelecek.
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