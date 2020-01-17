Almanya: Yunanistan'ın Libya Konferansı'na daveti hiç gündeme gelmedi

ALMANYA Libya'da iç barışın sağlanması için pazar günü başkent Berlin'de bir Libya Konferansı düzenliyor. Başbakan Merkel'in ev sahipliği yapacağı konferansa 11 ülke hükümet ve devlet başkanları yanında temsilciler katılıyor. Konferansa davet edilmeyen Yunanistan, Almanya'ya baskı yapıyor.

Alman Bild Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin Konferansı'na katılımcı listesini Başbakan Merkel'e dikte ettirdiği haberine yer verdi.



Hükümetin Berlin'deki basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunanistan'ın konferansa çağrılmasının hiç gündeme gelmediğini söyledi. Seibert “Yunanistan konusunda şunu söyleyebilirim. Yunanistan'ın Berlin'deki bu Libya Konferansı'na katılması hiç tartışma konusu olmadı” dedi.

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Seibert niçin sorusuna şu yanıtı verdi:



“Her konferansta katılımcı formatına karar verilmesi gerekiyor. Burda Federal hükümet, başbakanlık, dışişleri bakanlığı Konferansın içeriğine odaklandı. Libya sorununda doğrudan etkisi olan uluslar arası aktörler bu konferansa çağrıldı. Konferansın gündemi de bu.”



Seibert, Türkiye Libya arasındaki Deniz Sınırı Anlaşması'nın konferansın konusu olmadığını, Konferansın Libya'da iç barışın sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Hükümet sözcüsü Seibert, Yunanlı bir gazetecinin, Alman basınındaki haberi kaynak göstererek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı listesini Merkel'e dikte ettirdiği haberleri doğru mu” sorusuna tek kelimeyle “hayır” dedi.