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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.07.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Almanya ve Hollanda'da camilere saldırı

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Almanya ve Hollanda'da camilere saldırı

Almanya'nın Karlsruhe kentinde, Hollanda'nın ise Tilburg kentinde camilere saldırı düzenlendi.

Tilburg kentinde Hollanda İslam Federasyonuna (NIF) bağlı Milli Görüş Tilburg Camisi'ne düzenlenen saldırıda, camı kırarak içeriye giren saldırgan, bazı eşyalara zarar verdi.

Cami Vakfı Başkanı Recep Alakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını, Tilburg'da ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Saldırının gece saatlerinde yaşandığını ifade eden Alakuş, "Caminin güvenlik kamerasında kimliği belirlenemeyen bir saldırganın, giriş kapısının yanındaki camı kırarak içeriye girip bazı odalardaki eşyalara zarar verdiğini gördük." dedi.

Alakuş, saldırının sebebinin ne olduğunu bilmediklerini, görüntüleri polise ileterek şikayette bulunduklarını dile getirdi.

Almanya ve Hollandada camilere saldırı

ALMANYA'DA CAMİNİN ÖNÜNDE ASILI BAYRAK YAKILDI

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Karlsruhe Merkez Camisi'ne gece saatlerinde saldırı düzenlendi.

DİTİB'den yapılan açıklamada, caminin önündeki bayrak direklerinden birine zarar verildiği ve DİTİB logolu bayrağın yakıldığı bildirildi.

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