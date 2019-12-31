Almanya, Türkiye’nin iade talebini karşılamıyor, 67 dosyadan sadece birine iade kararı

Federal hükümetin verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin iadesini istediği dosyalar arasında incelenmesi tamamlananlardan sadece biri Almanya tarafından kabul edildi ve iade kararı verildi. Hükümet, incelenmesi tamamlanan 17 iade talebinin ise reddedildiğini duyurdu. Türkiye, 2018 yılında ise Almanya’ya 64 iade dosyası göndermişti.

13 TERÖR SUÇLUSU

Federal hükümetin Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba göre Türkiye’de çeşitli suçlardan tutuklu Alman vatandaşı sayısı ise 58. Tutuklulardan 13’ü terör örgütü üyesi suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Federal hükümetin rakamlarına göre terör örgütü üyesi suçlamasıyla cezaevine konanlar arasında dört zanlının ise çifte vatandaşlığı bulunuyor.

Hükümet, terör örgütü suçlamasıyla hapiste tutulan 10 zanlının 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle bağlantılı olmakla suçlandığı bilgisini de verdi. Bu kişilerin başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminden beri hapiste tutulduğu da hükümetin paylaştığı bilgiler arasında. Alman hükümetine göre Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen Alman vatandaşı sayısı ise 71.