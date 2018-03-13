Almanya Türk mahallelerinde alarma geçti
Almanya içişleri bakanlığı, hafta sonunda Türklerin kullandığı bazı camilerin çıkan yangınlar nedeniyle Alman güvenlik kurumlarının Berlin, Stuttgart ve diğer kentlerde Türklerin yaşadığı yerlere yönelik şiddet belirtilerine karşı tetikte olduklarını açıkladı.
Pazar günü Berlin'deki Koca Sinan camisi çıkan yangında hasar gördü.
Alman polisi açıklamasında, bu olayın Türkiye'nin Suriye sınırında terör örgütü YPG'ye Afrin bölgesinde yürüttüğü askeri operasyona karşı Almanya'da terör örgütü yandaşlarının katıldığı gösterilerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.
Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada, Almanya'da son zamanlarda Türklere ait işyerlerine ve Türklerin sıklıkla gittiği ibadet yerlerine yapılan saldırılarla ilgili olarak Ankara'daki Alman büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.
Bozdağ şöyle konuştu:
"Türklerin bulunduğu yerlere Almanya'da artan saldırılar konusunda kendisine gerekli uyarılar yapıldı. Elden de Almanya'nın Ankara büyükelçisine nota verilmiştir. Alman hükümeti ve yargısını bu saldırılar konusunda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."
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