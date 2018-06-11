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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI
11.06.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Almanya Berrin T.'nin yaptığı iğrençliği konuşuyor! 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi

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Almanya Berrin T.'nin yaptığı iğrençliği konuşuyor! 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi

Sevgilisiyle birlikte dokuz yaşındaki oğlunu üç yıl boyunca pedofillere pazarlayan 49 yaşındaki anne Berrin T.'nin davası Almanya'da görülmeye başladı. Sanık Berrin T. ile 39 yaşındaki sevgilisi Chpristian L. pazartesi ilk kez hâkim karşısına çıktı.

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  • Almanya bu davayı konuşuyor
  • Almanya bu davayı konuşuyor
  • Almanya bu davayı konuşuyor
  • Almanya bu davayı konuşuyor
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Freiburg Eyalet Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk duruşmasına iki sanık da elleri kelepçeli olarak getirildi. Berrin T. bitkin bir halde olduğu gözlendi. Basın mensupları görüntü ve fotoğraf alırken ise iki sanık da yüzlerini kapatma gereği duymadı.

Duruşma başlamadan önce savcı yaptığı açıklamada, Christian L.'nin küçük çocuğun pedofillere pazarlanmasıyla ilgili tüm detayları itiraf ettiğini ve onun verdiği bilgilerin soruşturmada çok yardımcı olduğunu söyledi.

Savcı, küçük erkek çocuğunu para karşılığı sapıklara pazarlayan annenin mahkemede ifade verip vermeyeceğini ise bilemediklerini söyledi.

Almanya Berrin T.nin yaptığı iğrençliği konuşuyor 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi

Christian L'nin itiraflarının da yer aldığı iddianamede tüyleri ürperten bilgiler var. Savcı duruşmada 108 sayfadan oluşan iddianameye okumaya başlayınca salonda bulunanların tüyleri ürperdi. Basın mensupları dahil herkesi şok eden bilgilerden biri; iki caninin küçük çocuğu henüz dört yaşındayken pedofillere satma kararı alması.

Diğer bir bilgi de karar alındıktan bir yıl sonra yani 2015 yılında küçük çocuğu pedofilere satmaya başlamaları. Bu iğrenç olay ikilinin yakayı ele verdiği 2017 yılının eylül ayına kadar sürüyor. 

Almanya Berrin T.nin yaptığı iğrençliği konuşuyor 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi

AĞLAYANLAR OLDU

İki kadın savcı sırayla iki saat boyunca iddianameyi okudu. İddianamede mide bulandıran bilgiler yer aldı. İddianamede annenin sevgilisi Christian L'nin de defalarca küçük çocuğa cinsel saldırıda bulunduğuna yer verildi. İddianameye göre iki cani, küçük çocuğu kız kıyafetleri ve iç çamaşırları giydirip saatlerce fotoğraflarını çekti ve videoya kaydetti. Çekimler sırasında da sürekli 'sen fahişesin' diye hakaret etti.

Bu görüntüleri de pedofilere gösterip çocuğu pazarladı. Yapılan eziyete ve muameleye küçük çocuk direndi. Ancak onun direnmesini iki sanık hiç dikkate almadı. Çocuk direndikçe annesi ve annesinin sevgilisi tehditler savurdu. Her cinsel saldırıdan sonra çocuğun yaşananları anlatmaması için de baskı altında tutuldu.

Almanya Berrin T.nin yaptığı iğrençliği konuşuyor 9 yaşındaki çocuğunu istismar ettirdi

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